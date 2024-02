A gala do passado sábado, dia 17 de fevereiro, do 'Dança Com as Estrelas' foi de muitas emoções. Foi iniciada com a emocionante desistência de Bernardo Sousa, como já lhe demos conta aqui, e terminou com um bonito gesto de Miguel Cristovinho.

O membro dos D.A.M.A. e Raquel Tillo foram os concorrentes menos votados e, por isso mesmo, ficaram em risco de serem expulsos. Depois de encerradas as votações, soube-se que Miguel havia sido a preferência dos espectadores para a permanência no concurso, o que levou o cantor a intervir.

"Já tinha pensado que se viesse ao frente-a-frente, com quem quer que fosse, e ganhasse [daria o meu lugar]... Quero pedir desculpa às pessoas que votaram em mim, mas tenho um concerto para a próxima semana. Teria de gravar antes e fazer uma atuação em diferido e acho que tu [Raquel] mereces muito ir à final. Quero que vás", fez notar, em primeiro lugar.

Miguel continuou depois: "O meu lugar está mesmo à disposição para a Raquel ficar aqui, é de coração".

Ainda assim, e apesar da vontade manifestada por Cristovinho, a troca poderá não ser possível, conforme explicou depois Cristina: "Este é um programa com formato internacional que pertence à BBC. As regras são deles e, perante a votação do público, foi a Raquel que foi expulsa. Não sabemos - e vamos perguntar a quem gere o formato - se é possível ou não que o Miguel dê o lugar à Raquel. Caso seja possível, nós anunciaremos depois essa decisão. Caso não seja, é o Miguel que segue em frente e a Raquel acaba de ser expulsa hoje".

