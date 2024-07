O pai de Raquel Tillo morreu vítima de um acidente de viação quando a atriz tinha 10 anos. Uma fase marcante da sua vida que recordou em conversa com Manuel Luís Goucha, esta quarta-feira, dia 17 de julho.

Questionada sobre como foi lidar com a perda do progenitor numa idade tão jovem, a artista confessou: "Na realidade, lidei com a perda do meu pai muito mais tarde. Acho que não lidei quando tinha 10 anos".

"Não tinha a dimensão nem a maturidade para entender o que é que aquilo ia afetar a minha vida", acrescentou, lembrando que foi quando fez 19/20 anos "que começou mesmo a lidar com isso".

"A pensar que isto é uma coisa que vai estar sempre comigo, sempre. Vou sempre ter saudades do meu pai, vou pensar sempre 'que bom era ele ter visto isto' ou 'ter presenciado este momento'. Vou sempre pensar nele", continuou.

Ainda a lembrar o pai, as recordações que guarda é de uma pessoa "muito alegre" e que "gostava muito de festa". "E era um homem forte, mas muito sensível", destacou ainda. Veja aqui esta parte da conversa de Raquel Tillo com o apresentador do 'Goucha', da TVI.

