Os 'Batanetes' estão de volta! O regresso de uma das famílias mais conhecidas pelos portugueses foi confirmado pela TVI, através de um comunicado enviado à imprensa.

"Lucinda Batanete, vinte anos emigrada na Alemanha, está de regresso ao Samouco com os seus dois filhos, Carla e Hugo. Os pais reformaram-se há muito e foram viver para Trás-os Montes. Na vila natal de Lucinda continua a viver o irmão Toninho, agora agente da PSP, como o pai foi. Casou com Sandra, cabeleireira, que ficou à frente do estabelecimento outrora de Fifi. Ficaram também com a casa dos pais Batanete que, a partir de agora, terão de partilhar com Lucinda", lê-se na sinopse da história.

Lídia Franco, Matilde Breyner, Flávio Gil, Raquel Tillo, Inês Conde, Martim Balsa, Mauro Lopes, Leonor Alcácer, Sofia Aparício, Anabela Brígida, Bernardo Lobo Faria, Joaquim Nicolau, Vítor Emanuel e Natalina Jose são os atores que fazem parte do novo elenco.

