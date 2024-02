A TVI anunciou ao início da tarde deste domingo, dia 18 de fevereiro, a decisão em relação à sugestão deixada por Miguel Cristovinho na última gala do 'Dança com as Estrelas'.

No frente-a-frente com Raquel Tillo, Miguel foi salvo mas disse de imediato que deixava o seu lugar à disposição para que a colega permanecesse no jogo.

Cristina esclareceu que a sugestão tinha de ser autorizada pela BBC, dado que a estação detém os direitos do formato, mas a decisão tomada pelos espectadores acabou por ser a final.

"A TVI considerou que por decisão do público, e tal como ditam as regras do formato da BBC, segue em frente na competição Miguel Cristovinho", pode ler-se.

Nas redes sociais, Raquel Tillo já reagiu à sua expulsão e acabou por dar a entender que foi a própria que não aceitou a sugestão de Miguel Cristovinho.

