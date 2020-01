Nada melhor do que terminar o ano na praia entre mergulhos e banhos de sol, esta foi a máxima que levou Raquel Strada a viajar para o México nos últimos dias de 2019.

A influencer digital partiu à aventura na companhia do marido, Joaquim Fernandes, e de alguns amigos.

Nas redes sociais, esta tem vindo a partilhar com os seus seguidores as imagens que marcaram os seus últimos dias de 2019 e a grande entrada no novo ano. Espreite a galeria para vê-las.

