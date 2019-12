A desfrutar de umas férias paradisíacas nas Maldivas, Ana Guiomar aproveitou os dias de descanso para partilhar uma novidade com os fãs.

Na reta final do ano e já a pensar nos projetos para 2020, arriscou numa mudança e surge agora loira.

Pensa-se que o novo look esteja relacionado com motivos profissionais uma vez que a atriz acrescentou a hashtag "novo projeto" numa das fotos em que aparece e exibe o look renovado.

Confira na galeria.

Leia Também: As primeiras imagens da viagem de sonho de Ana Guiomar e Diogo Valsassina