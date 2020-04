A propósito do regresso do reality show 'Big Brother', Raquel Henriques, que teve a oportunidade de participar na experiência em 2013, esteve à conversa com Fátima Lopes na tarde desta quinta-feira, dia 29, no programa 'A Tarde é Sua'.

Foi neste contexto que abordou o relacionamento que à época teve com Edmundo Vieira, cantor e ex-membro da banda D'ZRT.

"Pensava eu que era uma relação amorosa. Não era. Foi tudo um jogo. O problema foi sempre meu, porque eu sabia que ia entrar num jogo, mas fui sendo a Raquel Henriques. Muitas vezes não quis ver que as pessoas estavam ali numa de jogo mesmo", sublinhou.

"Saindo depois, porque existe uma série de vantagens quando saímos destes programas, dá sempre aquele jeito ter os casais e eu fui um pouco na onda. Não foi aquilo que achava", adianta, acrescentando que acredita que toda a situação foi pensada e manipulada por Edmundo e que o cantor acabou por brincar com os seus sentimentos.

"A pessoa em questão sabia perfeitamente que eu me estava a envolver e que poderia estar a sentir ali alguma coisa, mas isso era benéfico para a outra pessoa. Isso nunca vai mostrar aquilo que eu sou, mas aquilo que pessoa é. Nunca me definiu a mim", completa.