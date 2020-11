O rapper King Von morreu durante um tiroteio no estacionamento de uma discoteca em Atlanta (Geórgia), no Estados Unidos da América, informaram hoje as autoridades.

King Von, 26 anos, cujo nome verdadeiro era Dayvon Bennett, morreu na manhã de sexta-feira, durante um tiroteio que vitimou mortalmente outra pessoa e no qual outras quatro foram baleadas, informou a Polícia Federal (FBI) da Geórgia, responsável pela investigação.

O rapper foi transportado para um hospital num veículo particular, mas acabou por morrer vítimas dos ferimentos de bala.

Duas pessoas relacionadas com o incidente foram detidas pela polícia.

King Von, natural de Chicago, começou a carreira como rapper depois de se mudar para Atlanta.

Dois dos seus álbuns, 'Grandson, Vol. 1' e 'Levon James', figuram na lista dos melhores álbuns de Rythm & Blues e Hip-Hop, publicada pela revista Billboard.

Considerado um rapper com um grande futuro, King Von lançou um novo álbum há uma semana, 'Welcome To O'Block'.

Leia Também: Ator Eddie Hassell assassinado. Tinha 30 anos