Morreu o filho do rapper Project Pat após um tiroteio num parque do Tennessee, de acordo com o TMZ.

Segundo a polícia, o tiroteio ocorreu na passada sexta-feira, depois das 13h [hora local]. Quando as autoridades chegaram ao local, Patrick Houston Jr. já estava morto. Não foram divulgadas, até à data, mais nenhumas informações.

Project Pat ficou mais conhecido na década de 1990 como membro do grupo The Kaze, quando se juntou ao mesmo em 1998, o ano em que lançaram o álbum de estreia, 'Kamakazie Timez Up'.

