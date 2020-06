O rapper Huey, mais conhecido pelo sucesso 'Pop, Lock & Drop It' (2007), morreu na sequência de um tiroteio, adianta o site de entretenimento TMZ. As forças de segurança revelaram à publicação que dois homens foram baleados esta quinta-feira, dia 25, em St. Louis.

Nessa noite, o artista acabou por não resistir aos tratamentos, tendo sido pronunciado morte pouco depois de ter chegado ao hospital.

Um outro homem também foi baleado, no entanto, está fora de perigo.

As autoridades acreditam que ambas as situações estão relacionadas sendo que as mesmas já se encontram a ser investigadas.

Huey tinha 32 e era pai de uma menina, com 13.

