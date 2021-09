Depois de ter ficado na mira da polícia de Nova Iorque, após uma violenta discussão, G-Eazy acabou por ser detido.

De acordo com o TMZ, o rapper foi preso na noite de segunda-feira e está a ser acusado de agressão.

O artista foi acusado de bater no rosto da suposta vítima, tendo-lhe causado dor e vermelhidão. No entanto, entretanto, foi libertado e terá de comparecer em tribunal numa data posterior.

O incidente terá ocorrido na madrugada da passada sexta-feira, no bar de um hotel. O TMZ relata que o grupo de G-Eazy começou a discutir com alguns homens, e um deles afirma que foi atingido na cabeça com uma garrafa de vinho.

A discussão terá levado todos os envolvidos para fora do estabelecimento, e o rapper terá dado um murro na cabeça de um outro homem.

A pessoa agredida com a garrafa na cabeça foi para o hospital para ser observada, no entanto, o homem que o rapper terá agredido recusou tratamento.

