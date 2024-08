A interprete da personagem Lisa em 'A Ressaca', a atriz Nathalie Fay, também conhecida como Nathalie Tordion, foi detida por alegada violência doméstica, em South Miami, na Flórida, no passado sábado, dia 17 de agosto.

Alegadamente, a atriz deu um murro no rosto do namorado, como relata o TMZ.

De acordo com as autoridades, uma pessoa identificada como Brady contou que tinha ido buscar Nathalie para o jogo do Miami Dolphins contra o Washington Commanders.

Alegadamente, quando Nathalie entrou no carro começou a perguntar onde Brady tinha estado antes de a ir buscar. Supostamente, adianta ainda o TMZ, a atriz mostrou um mapa ao namorado para provar que ele não tinha estado onde disse.

Enquanto Brady olhava para o telemóvel, relatam, Nathalie terá dado um murro no rosto do mesmo, e este terá depois saído do carro para 'fugir' da atriz.

