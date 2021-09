Jason Alexander, ex-marido de Britney Spears, foi detido num aeroporto de Nashville, no domingo, 29 de agosto, como foi confirmado ao Page Six.

Jason, de 39 anos, mais conhecido por ter estado casado com a cantora durante 55 horas em 2004, foi acusado de uma suposta violação de segurança.

Sabe-se ainda que estava fixada uma fiança de 2.500 dólares (mais de dois mil euros).

Jason Alexander foi libertado no dia seguinte, na segunda-feira, 30 de agosto. No entanto, deverá apresentar-se no tribunal no dia 24 de setembro.

Leia Também: Britney Spears diz que pai está a tentar extorquir 2 milhões de dólares