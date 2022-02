A rapper Da Brat e a sua noiva, Jesseca 'Judy' Dupart, casaram-se esta terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022.

As duas estrelas do programa 'Brat Loves Judy' realizaram a cerimónia no Horse Mansion, na Geórgia, contando com a presença de familiares e amigos. O evento contou com cerca de cem convidados, entre os quais Eva Marcille, Porsha Williams e Kandi Burruss.

"Tudo nela me fez querer que ela fosse minha para sempre", disse Da Brat em declarações à revista People sobre o casamento.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Antonio Jamar Thompson (@jamar_3_)

Leia Também: Jessica Athayde vive peripécia no trânsito. "O meu dia começou mal"