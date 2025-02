O rapper YFN Lucci, autor de músicas como 'Everyday We Lit', foi libertado do Centro de Treinamento Correcional Burruss, no Condado de Monroe, esta sexta-feira, 31 de janeiro.

O artista saiu em liberdade após cumprir uma pena de quase quatro anos por diversas acusações, incluindo extorsão e atividades ligadas a gangues.

De acordo com um comunicado à imprensa, os seus pais, filhos e amigos próximos, assim como alguns membros da sua equipa musical estiveram presentes no momento da sua libertação.

"Aprendi muito durante o meu tempo fora", assumiu no comunicado, acrescentando estar "incrivelmente grato" aos seus entes queridos "que sempre o apoiaram".

"Agora, é a minha vez de retribuir. Quero usar a minha voz, a minha plataforma e a minha música para inspirar aqueles que me admiram", continuou na sua declaração. "Quero mostrar às pessoas que nunca é tarde para mudar. Para mim, este momento é sobre crescimento, redenção e propósito. Estou animado, há muito mais por vir", concluiu.

De notar que, em 2021, o promotor público do Condado de Fulton, Fani T. Willis, acusou o rapper de assassinato, agressão e extorsão. Como parte de um acordo judicial, 12 das suas 13 acusações foram retiradas.

