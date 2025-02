As condenações do cantor R. Kelly por extorsão e tráfico sexual, juntamente com uma pena de 30 anos de prisão, foram confirmadas esta quarta-feira, 12 de fevereiro, por um tribunal federal de recurso em Manhattan, Nova Iorque.

O 2.º Tribunal de Apelação dos EUA em Manhattan concluiu que o cantor explorou a sua fama durante mais de um quarto de século para abusar sexualmente de raparigas e mulheres jovens, noticiou a agência Associated Press (AP).

O compositor de R&B vencedor de um Grammy e multiplatinado foi condenado em 2021 no tribunal federal de Brooklyn por várias acusações, incluindo extorsão e tráfico sexual.

A advogada Jennifer Bonjean, que representa R. Kelly, destacou em comunicado que acredita que o Supremo Tribunal concordará em ouvir um recurso, classificando a decisão conhecida hoje como "sem precedentes", por dar aos procuradores uma discricionariedade ilimitada para aplicar a lei de extorsão "a situações absurdamente remotas" dessa intenção.

No ano passado, o tribunal superior recusou-se a ouvir um recurso de uma sentença de 20 anos que Kelly recebeu depois de ter sido condenado em 2022 por acusações de sexo com menores, incluindo acusações de produzir imagens de abuso sexual infantil em Chicago.

O tribunal de recurso rejeitou os argumentos de Kelly de que as provas do julgamento eram inadequadas, a constitucionalidade de algumas leis estaduais utilizadas contra ele era questionável, quatro jurados eram tendenciosos, o juiz de primeira instância tomou algumas decisões impróprias e uma acusação de extorsão mais comummente utilizada em casos de crime organizado era imprópria.

"As provas no julgamento mostraram que ele as isolava de amigos e familiares, controlava quase todos os aspetos das suas vidas e abusava delas verbalmente, fisicamente e sexualmente", sublinhou o painel de três juízes.

O tribunal de recurso disse que não foi "arbitrário nem irracional" que várias acusadoras tenham sido autorizadas a testemunhar no julgamento que Kelly lhes transmitiu herpes sem revelar que tinha uma DST.

"Nenhum dos depoimentos foi mais incendiário do que os atos acusados", frisou o tribunal de recurso.

Bonjean, na sua declaração em nome de R. Kelly, citou também uma divergência parcial na qual um juiz do 2.º Circuito, Richard J. Sullivan, concordou com o que descreveu como a "excelente opinião" da maioria, mas discordou em parte sobre uma indemnização de restituição dada a uma vítima por um fornecimento vitalício de medicamentos para o herpes. O valor foi baseado no custo do medicamento de marca quando um medicamento genérico está disponível.

"Isto não foi restituição. Este foi um esforço do governo para enriquecer injustamente as testemunhas do governo pelos seus testemunhos", apontou Bonjean.

Kelly, nascido Robert Sylvester Kelly, é conhecido por trabalhos que incluem o êxito de 1996 'I Believe I Can Fly' e o clássico de culto 'Trapped in the Closet', um conto de várias partes sobre traição e intriga sexual.

