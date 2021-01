Busta Rhymes mostrou as incríveis mudanças no seu corpo depois de ter passado por um processo de emagrecimento através do qual perdeu 45 quilos. A decisão foi tomada pelo artista depois deste apanhar um susto com a sua saúde, conforme revelou numa entrevista à Men's Health.

Este revela que o ponto de viragem aconteceu quando um dos filhos o encontrou a dormir no carro e com dificuldades em respirar. Os seguranças entretanto levaram-no para dentro de casa e demoraram 20 minutos a reanimá-lo.

Na altura, um médico disse-lhe que teria de ser submetido a uma cirurgia à garganta, de forma a que voltasse a respirar normalmente.

“O médico disse-me que podia morrer se apanhasse um resfriado. Concluí que precisava mudar ali, levar as coisas para um outro caminho. Era novo demais para precisar de todos aqueles medicamentos para a tensão alta e outras coisas do género", nota o músico de 45 anos.

Rhymes explica ainda que começou a engordar o equilíbrio após a morte do pai, Chris Lighty. Mas agora voltou ao caminho certo.

Leia Também: Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz vivem momento insólito em direto