A Casa Real da Jordânia está a viver este ano o Jubileu de Prata do seu monarca, Abdullah, que comemora 25 anos no trono.

As celebrações começaram em fevereiro e agora o soberano quis homenagear a sua mulher, a rainha Rania, que condecorou esta quinta-feira, dia 7, dedicando-lhe algumas palavras de amor e gratidão pelos 31 anos de casamento, que celebrarão no próximo mês de junho.

Ao longo deste quarto de século como rainha, Rania tornou-se uma referência no mundo muçulmano pelo seu interesse em empoderar as mulheres, proteger as crianças e por ser uma defensora da tolerância entre todas as culturas.

Na sua conta no Instagram, a rainha partilhou algumas fotografias do momento - uma cerimónia simples, na qual usou um vestido preto, com detalhes vermelhos - e deixou carinhosas palavras ao marido.

"Sua Majestade, Sinto-me honrada em receber este reconhecimento, mas não há honra maior do que estar ao seu lado, e não há responsabilidade maior do que a sua confiança. Fui abençoada por poder passar minha vida consigo, por ser a mãe dos nossos filhos e sua parceira para toda a vida", começou por escrever.

"É um líder com uma visão corajosa para o seu país, firme nos seus princípios e inspirador na sua fé. Tenho a sorte de ter a sua confiança e apoio, e continuarei para sempre um soldado fiel nas suas fileiras", concluiu o comunicado da rainha.

Leia Também: A elegância de Rania no início da 'tour' dos reis pela Jordânia