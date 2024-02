Existem vários eventos programados este ano para assinalar o 25.º aniversário da ascensão ao trono do rei Abdullah II, entre os quais uma 'tour', que levará os reis por toda a Jordânia.

Acompanhados pelo príncipe herdeiro Hussein, a primeira paragem foi uma visita ao Museu Casa Sharif Hussein, em Aqaba.

Uma ocasião em que, mais uma vez, Rania esteve radiante com um look com um toque étnico.

Para o início desta jornada pela Jordânia, a rainha optou por um vestido branco, com decote em V, recortado em tecido tie-dye, detalhe que também é recriado nos punhos.

Em relação aos acessórios, Rania optou por peças de estreia: Uma bolsa com acabamento trançado, da Bottega Veneta, e sapatos brancos com detalhes transparentes, de Jimmy Choo.

