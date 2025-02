A família real da Jordânia vive um momento muito feliz. No passado fim de semana, a rainha Rania anunciou que a sua (segunda) filha tinha sido mãe pela primeira vez, com o nascimento da princesa Amina, fruto do casamento com Jameel Alexander Thermiotis.

Contudo, no meio da felicidade, a monarca teve igualmente de lidar com a preocupação, uma vez que o marido, o rei Abdullah, foi operado esta terça-feira, dia 18.

Tal como anunciou a Casa Real hachemita, o soberano, de 63 anos, submeteu-se a uma segunda cirurgia para tratar uma hérnia.

Tudo correu dentro do previsto e Sua Majestade regressará às funções oficiais já amanhã, dia 19.