Cinco anos depois de terem criado o primeiro espetáculo juntos - 'Três é Demais' -, António Raminhos, Marco Horácio e Luís Filipe Borges voltam a juntar-se para preparar um novo projeto.

"Passado este tempo todo temos novidades para vos contar, e estamos ansiosos para estar junto do público", revela Marco Horácio ao explicar que se encontra com os amigos num hotel de Cascais para juntos darem início ao processo de criação do projeto que está para vir.

Mais tarde, foi Raminhos a mostrar o hilariante resultado desta reunião. Os três humoristas posaram juntos deitados na mesma cama.

"Levámos longe demais estes dois dias criativos", pode ler-se na legenda da imagem.

Leia Também: Catarina e António Raminhos: Os 'segredos' de uma relação de 22 anos