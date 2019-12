Dolores Aveiro tem recorrido à sua conta do Instagram para dar apoio ao filho sempre que este vai jogar. Publicações que António Raminhos decidiu imitar na mais recente partilha que fez na rede social.

Ao lado de uma foto tirada na varanda do hotel onde está hospedado com a mulher, Catarina, e as filhas, o comediante escreveu: "Bom domingo a todos e boa sorte Juventus".

Uma legenda que é muito idêntica às palavras que Dolores costuma usar nas referias publicações, como pode ver num exemplo abaixo.

Leia Também: Cristina Ferreira nas Maldivas? António Raminhos 'responde' com vídeo