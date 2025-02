O 'melhor do mundo' faz anos esta quarta-feira, 5 de fevereiro, e foram várias as celebridades que fizeram questão de dar publicamente os parabéns a Cristiano Ronaldo.

António Raminhos foi um deles mas de forma... peculiar. É que, não tendo uma fotografia com o craque português, o humorista jogou com as cartas que tinha.

"'Parabéns dá-se às mães! Que tiveram o trabalho todo!' Já dizia a minha! E também é a foto mais próxima que tenho do Cristiano. Bem vindo aos 40! Custa não custa? Agora é que vai começar a doer as cruzes e isso! Ou então não", escreveu Raminhos na legenda de uma foto onde aparece ao lado de Dolores Aveiro.