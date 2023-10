A rainha Sofia de Espanha viajou esta sexta-feira, dia 27 de outubro, até Villafranca del Castillo, em Madrid, para participar num evento que aconteceu no campus da Universidade Camilo José Cela e no qual o professor catedrático Emilio Lora-Tamayo foi nomeado reitor honorário do centro.

A princípio tudo correu com normalidade. A rainha emérita cumprimentou os presentes e sentou-se à mesa, ao lado do protagonista do dia. A surpresa veio quando, de forma totalmente inesperada, a mãe de Felipe VI começou a chorar no momento em que felicitava o reitor. Uma emoção que obrigou Sofia a interromper o discurso, tendo recebido um forte aplauso de todos os presentes.

A rainha mantém uma relação próxima de amizade com Emilio Lora-Tamayo e dedicou-lhe algumas palavras no seu discurso, após retomar a palavra: "Jamais esquecerei os momentos que passamos juntos na reserva de Doñana, quando eras presidente do Conselho Superior de Pesquisa Científica. Foram dias maravilhosos. Muito obrigado por me convidares".

