A princesa Leonor celebra o 18.º aniversário no próximo dia 31 de outubro, uma data muito especial que será comemorada em família. Após jurar a Constituição e de uma receção no Palácio Real de Madrid, acontecerá uma festa para a família no Palácio de El Pardo.

Neste dia histórico para a princesa das Astúrias estarão presentes diversos elementos da sua família, como os avós, tanto da parte da mãe como os reis eméritos Juan Carlos e Sofia, assim como as tias e alguns dos seus primos.

No entanto, há já algumas ausências confirmadas, entre as quais se encontra Victoria Federica de Marichalar.

A filha da infanta Elena, prima mais velha da princesa Leonor, não vai estar presente neste momento especial na vida da jovem herdeira uma vez que já tinha uma viagem ao estrangeiro previamente marcada.

Victoria Federica vai viajar já esta sexta-feira, dia 27, para Lima, no Peru, onde irá passar os próximos dias com um grupo de 20 amigos, pelo que não poderá marcar presença no aniversário de Leonor.

