A rainha emérita Sofía não prescinde das tradicionais férias de verão em Palma de Maiorca e este ano não foi exceção.

Segundo a revista Hola, a mãe do rei Felipe VI aterrou no seu destino de eleição esta quinta-feira, dia 22, e é por lá que vai permanecer durante as próximas semanas.

Espera-se que Felipe VI e Letizia, assim como as filhas do casal, a princesa Leonor e a infanta Sofía, se juntem à rainha Sofía no início de agosto.

