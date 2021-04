A rainha Isabel II volta a desempenhar as suas funções dias depois do funeral do marido, o príncipe Filipe, que morreu na passada sexta-feira.

De acordo com o jornal Evening Standard, a rainha volta ao trabalho no dia 22 de abril - um dia após seu 95.º aniversário.

As cerimónias fúnebres do príncipe Filipe, recorde-se, decorrem a 17 de abril na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Neste seu regresso aos atos oficiais, a rainha deverá surgir acompanhada de membros da família real. As princesas Beatrice e Eugenie, filhas do duque de York, podem ter sido as escolhidas.

