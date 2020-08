Dona de uma beleza surpreendente e de uma elegância irrepreensível, a rainha Rania da Jordânia, casada com o monarca Abdullah II desde junho de 1993, comemora, hoje, o seu 50º aniversário. Conhecida pela sua integridade, força e compromisso no combate às desigualdades e injustiças sociais, a esposa do soberano da Corte Hachemita é uma das mulheres mais respeitadas e influentes do mundo. A habitual parada real que marca os dias de festa é, neste ano de pandemia global, substituída pelo desejo de ter por perto os seus entes queridos "saudáveis e seguros".

Em declarações à revista britânica Hello! Rania da Jordânia revela que "tem sido um ano muito difícil, mas estou grata pelo facto do meu país estar a fazer tudo o que pode para limitar a disseminação da COVID-19 dentro das nossas fronteiras colocando a saúde e o bem-estar do nosso povo em primeiro lugar". Ao revelar o seu maior desejo de aniversário para este ano, apenas disse que "enquanto as pessoas que amo estiverem por perto, e forem saudáveis ​​e seguras, não posso pedir mais. Tem sido uma bênção ter todos os meus filhos por perto, principalmente durante os meses em que a Jordânia esteve sob um bloqueio restrito".

Rania é mãe do príncipe herdeiro Hussein, de 26 anos, da princesa Iman, de 23, da princesa Salma, de 19 e do príncipe Hashem, de 15. "Como tantas famílias, ficamos gratos por estarmos juntos, mas também com o coração partido ao ver a dor e a perda que este vírus tem infligido a tantas pessoas por todo mundo", acrescenta a monarca que viu revelados, hoje, mais dois dos seus retratos oficiais.

Para um deles a monarca escolheu um vestido de crepe branco criado pelo Ashi Studio, uma casa de moda lançada em 2007 em Beirute, no Líbano, pelo saudita Mohammed Ashi. "Sinto-me muito honrado por Sua Majestade, a Rainha Rania, ter escolhido este vestido real, projetado para irradiar poder. Desejo um feliz aniversário a Sua Majestade”, escreveu o criador na página da sua marca no Instagram.