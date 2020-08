Thomas Sean Connery, um dos atores mais populares do século XX, nasceu em Fountainbridge, em Edimburgo, na Escócia, a 25 de agosto de 1930. Faz hoje 90 anos. Filho de uma empregada de limpeza escocesa e de um operário fabril que também conduzia camiões, descendente de irlandeses que emigraram em busca de melhores condições de vida, sempre foi um rapaz alto e vistoso. Perdeu a virgindade aos 14 anos com uma mulher mais velha, um ano depois de desistir da escola para trabalhar.

Antes de enveredar pela representação, foi leiteiro numa cooperativa escocesa, a St. Cuthbert's Co-operative Society. Em 2009, a caminho de uma das projeções do festival de cinema local, o taxista que o transportava para o auditório ficou surpreendido com o facto do ator saber o nome de todas as ruas da cidade por onde passavam de cor. "Entreguei aqui muito leite quando era novo", respondeu, orgulhosamente. Em 1946, com 16 anos, alista-se na marinha britânica. Uma úlcera obriga-o a sair em 1949.

Voltaria depois à cooperativa de leite, de onde saíria pouco depois. Trabalharia como motorista, nadador-salvador, operário, polidor de caixões e modelo. Com um corpo musculado e trabalhado, concorreu ao concurso de Mister Universo no início da década de 1950. O terceiro lugar abriu-lhe portas. Em 1953, durante uma prova de musculação, ouve falar num casting para um musical. Consegue um pequeno papel. É lá que conhece o ator Michael Caine, que se torna num dos seus maiores amigos. Em 1962, depois de ter feito teatro, televisão e até cinema, é desafiado a interpretar James Bond no grande ecrã. De início, estava relutante.

O papel não o entusiasmava por aí além mas, ainda assim, deixou-se convencer pela visibilidade que lhe dava em comparação com as personagens menores que lhe costumavam oferecer. A partir daí, a sua vida nunca mais seria a mesma. Para além de protagonizar os cinco primeiros filmes da saga, faria participações especiais noutros dois e entraria em mais de 60 películas, antes de se reformar, em 2006. "Há quem diga que eu tive sorte. Eu diria que foi o destino que assim quis", desabafou, um dia, o ator.