A vida das celebridades suscita (sempre) muita curiosidade. São muitas as histórias e os pormenores que, durante anos, ficaram escondidos. O que fizeram antes de serem conhecidos, os dramas pessoais que viveram e as experiências traumáticas que nunca pretenderam que fossem de domínio público. Desvendamos-lhe, de seguida, 15 segredos que alguns dos mais famosos atores de Hollywood quiseram esconder e que, numa primeira fase, até conseguiram.

1. James Dean teve relações sexuais com pastor que o educou

Apesar de ter quebrado muitos corações femininos, o popular ator americano, que morreu num acidente de automóvel em 1955, com apenas 24 anos, teve uma relação homossexual com o pastor metodista que o educou na fase final da adolescência, o reverendo James DeWeerd. A revelação é feita no livro de Paul Alexander "Boulevard of broken dreams: The life, times, and legend of James Dean", publicado há 26 anos, em 1994, 39 anos após a morte do artista.

2. Daniel Day-Lewis exigiu que lhe levassem a comida à boca

Em 1989, durante a rodagem do filme "O meu pé esquerdo", que narra a história de um pintor e escritor que nasceu com paralisia cerebral e que só consegue controlar um dos seus membros inferiores, Daniel Day-Lewis levou o papel tão a sério que andou sempre de cadeira de rodas, nunca mexeu os braços e exigiu ser alimentado à colher, o que irritou (muito) a equipa de produção. Na altura, especulava-se que tinha duas costelas partidas. O ator negou-o em 2013.

3. Norma Jeane Mortenson não queria ser Marilyn Monroe

Norma Jeane Mortenson não queria mudar de nome inicialmente. A atriz, modelo e cantora americana, que passou grande parte da infância em orfanatos, trabalhava numa fábrica quando foi descoberta por um fotógrafo. A fama que conseguiu como modelo levou a 20th Century Fox a convidá-la para um teste de imagem e a propor-lhe um contrato que implicava a mudança de nome para Marilyn Monroe. A futura atriz não gostou de Marilyn. Não o sabia soletrar.

4. Tom Cruise tinha apenas 10 anos quando comprou a primeira mota

É um apaixonado por motas de alta cilindrada desde criança e tinha apenas 10 anos quando comprou a primeira mota. Em 2013, convidado do programa "The Jay Leno Show", Tom Cruise revelou que teve de a esconder da mãe porque, pouco antes, tinha destruído a bicicleta nova num acidente rodoviário. Os carros são outra das paixões do antigo lutador de wrestling, que acabou por enveredar pela representação depois de se magoar com gravidade num combate.

5. Mãe de Marlon Brando deixava os filhos em casa para ir beber até cair

Dorothy Julia Pennebaker, que depois do casamento com um fabricante de pesticidas se viria a chamar Dorothy Julia Brando, era uma mulher muito avançada para a época. Nascida em 1897, fumava, usava calças, conduzia e bebia. Muito! Foram muitas as vezes que o marido teve de a ir buscar a bares em Chicago, onde vivia. "Ela preferia embebedar-se a cuidar de nós", lamentaria publicamente, anos depois, Marlon Brando, considerado um dos maiores atores de sempre.

6. Jennifer Lawrence perdeu papéis para Kristen Stewart, Emma Stone e Rooney Mara

Apesar de ter protagonizado alguns dos filmes mais populares dos últimos anos, Jennifer Lawrence não conseguiu o papel de Bella Swan na saga cinematográfica "Twilight", que seria atribuído a Kristen Stewart. A atriz tinha 17 anos quando fez o casting. O papel de Jules em "Superbad", interpretado por Emma Stone, foi outra das personagens que perdeu, tal como sucedeu com o de Lisbeth Salander em "Girl with a dragon tattoo", oferecido a Rooney Mara.

7. Grace Kelly só aceitou entrar em filme para ir a África com tudo pago

Em 1952, depois da atriz Gene Tierney ter desistido de participar em "Mogambo", um dos êxitos de bilheteira de 1953, o realizador John Ford convidou Grace Kelly, uma atriz em ascenção, a interpretar um dos papéis principais no filme, passado no continente africano. Uma das razões que a levou a aceitar foi a oportunidade de ir a África com tudo pago. "Se tivesse sido gravado no Arizona, aqui nos EUA, nunca o teria feito", garantiu à colunista Hedda Hopper.

8. Angelina Jolie apareceu em vídeos musicais antes de ser famosa

Na década de 1990, ainda antes de ser famosa, a atriz apareceu nos vídeos de "It’s about time" dos Lemonhead, "Stand by my woman" de Lenny Kravitz, "Rock and roll dreams come through" dos Meat Loaf e "Anybody seen my baby" dos The Rolling Stones. Na altura, Mick Kagger, vocalista da banda, apaixonou-se por ela e ainda chegaram a sair juntos, apesar de Angelina Jolie (ainda) estar casada com Jonny Lee Miller e de estar a ter um caso com outro ator.

9. Clark Gable foi registado com os dois géneros

É uma das muitas histórias anedóticas que só se tornaram públicas depois da fama dos protagonistas. Clark Gable, um dos mais populares atores de Hollywood, foi registado com os dois géneros, masculino e feminino. O funcionário que fez o registo não conseguiu decifrar a letra do médico que redigiu o seu certificado de nascimento e não esteve com meias medidas. A correção só seria feita anos depois, revelou uma biografia do ator publicada em 2002.

10. George Clooney não teve êxito como desportista

Ator, realizador e produtor cinematográfico, George Clooney teve no desporto a sua primeira paixão. Depois de jogar basquetebol em Augusta, Kentucky, nos EUA, onde residia, tentou profissionalizar-se como jogador de beisebol. Ainda chegou a prestar provas na Cincinnati Reds em 1977, mas falhou nas primeiras provas e não conseguiu assinar o contrato que tanto ambicionava. No ano seguinte, estreou-se na televisão e, a partir daí, nunca mais parou.

11. Sean Connery foi leiteiro numa cooperativa escocesa

Thomas Sean Connery, um dos atores mais populares do século XX, nasceu em Edimburgo, na Escócia. Antes de enveredar pela representação, foi leiteiro numa cooperativa escocesa, a St. Cuthbert's Co-operative Society. Em 2009, a caminho de uma das projeções do festival de cinema local, o taxista que o transportava ficou surpreendido com o facto do ator saber o nome das ruas da cidade. "Entreguei aqui muito leite quando era novo", respondeu o artista.

12. Audrey Hepburn chegou a mudar de nome para fugir aos nazis

Filha da baronesa Ella van Heemstra, Audrey Hepburn, protagonista de filmes como "Sabrina" e "Boneca de luxo", mais conhecido como "Breakfast at Tiffany's", chegou a adotar o nome Edda van Heemstra durante a invasão germânica da Holanda, onde vivia. "Ter um nome que tivesse uma sonoridade britânica na altura era perigoso", justificou mais tarde. "Se soubéssemos que a ocupação duraria cinco anos, ter-nos-íamos suicidado todos na altura", afirmou ainda.

13. Chris Hemsworth pôs a hipótese de ser estilista

Apesar de ser um dos atores mais rentáveis da atualidade, Chris Hemsworth chegou a pôr a hipótese de se tornar estilista antes de enveredar pela representação. Em entrevista à revista W, o ator australiano revelou que chegou a comprar tecidos e a costurar algumas das peças de vestuário que idealizou, apesar de não ter grande talento para trabalhar com a máquina de costura. "Tentei fazer umas calças mas ficaram só com uma perna", admitiu o ator.

14. Michelle Pfeiffer trabalhou num supermercado

Nascida em Santa Ana, na Califórnia, nos EUA, Michelle Pfeiffer trabalhou num supermercado da cadeia Vons. Antes de singrar como atriz, estudou estenografia. Também participou em vários concursos de misses. Em 1978, chegou a ganhar o de Miss Orange County e a ficar em sexto lugar no de Miss California. Para rentabilizar a visibilidade mediática que ganhou, contratou um agente e começou a fazer audições para papéis em séries de televisão e em filmes.

15. Charlie Chaplin só casou com Lita Grey porque ela engravidou

Ator, realizador e compositor, Charlie Chaplin ficou famoso ainda nos tempos do cinema mudo. Em criança, em Inglaterra, chegou a viver em orfanatos devido à ausência do pai e à situação de pobreza em que a mãe vivia. Aos 19 anos, assina contrato com a prestigiada empresa de Fred Karno e emigra para os EUA. Em 1924, com 35 anos, envolve-se com a atriz Lita Grey, que tinha acabado de fazer 16 anos. Ela engravida. Ele, contrariado, vê-se compelido a casar com ela.