13. Embora se tenha convertido num exemplo de requinte e elegância e num ícone de estilo, houve uma fase, após o nascimento do segundo filho, em que Diana Frances Spencer, na altura com graves problemas de autoestima, começou a vestir roupas mais antigas. Durante uma visita a Itália, um fotógrafo perguntou-lhe mesmo por que usava um "vestido velho e monótono".

14. Em 1986, durante uma visita ao Golfo Árabe, a princesa inglesa viu-lhe concedida uma liberdade muitas vezes negada às outras mulheres dos reinos desérticos. Foi convidada a apresentar-se no palácio do rei Fahd, uma honra para qualquer membro do seu sexo, mas não lhe foi permitido jantar com os homens.

15. Fergie, como tratava Sarah Ferguson, com quem o cunhado, o príncipe André, casou em 1986, tornou-se numa das maiores amigas e confidentes de Diana. "Juntas, zombámos das convenções a que estávamos confinadas", confidenciaria anos mais tarde. Uma noite, pegaram no Daimler da rainha-mãe e andaram a conduzir, desgovernadas, à volta do castelo de Balmoral, na Escócia.

16. Em 1987, numa altura em que a sida ganhava visibilidade mediática, Lady Di resolveu abraçar essa causa, chamando a atenção para a doença. Os conselheiros reais desencorajaram-na. Ela não só ignorou a advertência como, durante uma visita ao Hospital de Middlesex, apertou a mão a um doente com a patologia. Muitos consideraram-no «o ato mais significativo praticado por um membro da família real desde há 100 anos».

17. Nos primeiros anos do casamento, Diana de Gales, que media 1,78 metros, raramente usava sapatos com salto elevado para não ficar mais alta do que o marido, que também mede 1,78 metros. A partir do fim da década de 1980, passou a deixar de ter essa preocupação.

18. Apesar de cultivar uma imagem de mulher perfeita e politicamente correta, Diana de Gales era conhecida, no seu seio mais íntimo, pelas muitas observações sarcásticas que gostava de fazer e pelo sentido de humor que muitos elogiavam.

19. Lady Di gostava de flores e, nas muitas visitas e acontecimentos oficiais que fazia, era brindada com muitos ramos. Costumava receber tantos que tinha de os passar rapidamente para os braços das damas de companhia. Chegou a ter de pedir ajuda a agentes da polícia para os levar para o carro que a transportava. A maioria dos ramos era, depois, enviada para hospitais e as flores oferecidas aos doentes.

20. Alguns dos muitos ramos de flores que Diana de Gales recebia nos eventos públicos para os quais era convidada eram oferecidos aos seus colaboradores mais próximos. Simon Solari, motorista da princesa, foi um dos que mais beneficiou destas ofertas. "Esta noite, trabalhou até muito tarde. Por isso, leve estas flores para a sua esposa com as minhas desculpas", repetiu-lhe Lady Di por diversas vezes.

21. O passar dos anos afastou o casal. Depois de não terem estado juntos por ocasião do seu 10º aniversário de casamento, fizeram uma viagem gélida ao Canadá, em outubro de 1981, durante a qual não trocaram uma única palavra, apesar de Carlos continuar a tratar Diana por "querida" na presença de outras pessoas. O último beijo em público foi dado durante uma visita à Índia, em 1992.

22. Na última fase do casamento, Carlos e Diana evitavam cruzar-se no mesmo espaço. Quando tal acontecia, saíam por portas diferentes. As refeições também eram feitas em salas separadas. O divórcio foi anunciado pelo primeiro-ministro inglês John Major a 9 de dezembro de 1992.

23. A 31 de agosto de 1997, Diana de Gales morreu na sequência dos ferimentos provocados por um acidente automobilístico no túnel da Ponte de l'Alma, em Paris, em França, quando perseguida por sete paparazzi, depois de ter jantado com o namorado Dodi Al-Fayed, herdeiro da cadeia de lojas Harrods. Nos dias seguintes, milhares de pessoas depositaram flores em vários locais ligados a Lady Di.

24. As flores preferidas de Diana de Gales eram as rosas brancas e os lilases e foram precisamente essas que os filhos escolheram para ornamentar a sua urna. Na altura, William e Harry caminharam atrás do caixão da mãe no cortejo fúnebre. Contra sua vontade, sabe-se agora. "Mentiram-me e disseram-me que eles queriam fazê-lo. Era óbvio que não", revelou o tio, Charles Spencer, em entrevista à BBC Radio, no fim de julho de 2017.

25. Lady Di foi enterrada numa ilha, propriedade da família Spencer, em Althorp, em Northamptonshire, em Inglaterra. Em duas décadas, o túmulo da princesa foi alvo de quatro tentativas de assalto. Nenhuma delas foi bem sucedida!