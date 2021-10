A rainha Maxima da Holanda esteve esta quinta-feira, dia 14, na cidade de Delft para assistir a uma atuação sobre o "stress e pressão" que os estudantes sentem nesta fase pós-pandemia.

O espetáculo foi organizado pela Fundação Time Out, que "promove o respeito próprio e a autossuficiência dos jovens", como nota a casa real numa publicação nas redes sociais.

Depois de assistir à atuação, Maxima sentou-se à conversa com vários jovens sobre as lições que aprenderam com a pandemia e sobre os desafios que enfrentam agora.

