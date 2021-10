Na manhã desta quarta-feira, dia 13, a rainha Maxima visitou a Escola Queen Beatrix, em Haia, e teve a oportunidade de ver os preparativos para o espetáculo de Natal.

A mulher do rei Guilherme assistiu a uma aula de música de uma turma do 8.º ano e esteve à conversa com professores e alunos sobre a importância da educação musical.

Para a ocasião, escolheu um visual cheio de sobriedade, em tons de azul marinho e branco. Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Rainha Maxima e o visual inspirado em Frida Kahlo