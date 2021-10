A rainha Maxima esteve esta quinta-feira, dia 7, na cidade de Assen para marcar presença na inauguração da exposição 'Viva a Frida', em homenagem à vida e obra de Frida Kahlo.

Para a ocasião, a rainha decidiu prestar uma homenagem à pintora mexicana com um visual cheio de cor e padrão floral, características do legado da artista.

Maxima surgiu com um tocado com flores em azul marinho e fucsia que combinavam com a saia midi, da marca Natan, com estampado nestes tons. Destacou-se ainda a camisola cor de rosa, que deu ainda mais vida ao look.

Veja na galeria.

