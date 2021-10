Depois de ter aparecido em público com um visual cheio de cor (que não é para todos os gostos), a rainha Maxima da Holanda voltou a dar provas da sua elegância com um look cheio de classe.

Esta quinta-feira, dia 30, a monarca marcou presença no lançamento do Main Matters Manifest, um programa nacional dedicado à saúde cerebral e psicológica, e destacou-se com um visual em tons de azul petróleo e cinzento.

Discreta, mas sofisticada, Maxima voltou a dar uma 'lição de estilo' neste que foi o último look do mês de setembro. Veja em detalhe na galeria.

