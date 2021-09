A rainha Maxima da Holanda esteve esta quarta-feira, 29 de setembro, em Amesterdão para o 50.º aniversário do Fonds Kwadraat, um fundo de apoio a artistas visuais, fotógrafos e designers.

Para a ocasião, apostou num visual cheio de cor - como é aliás seu hábito -, mas este em particular combinou um conjunto de tons que pode dividir opiniões.

A estrela do look foi a saia, uma criação de Claes Iversen com faixas e flores em amarelo, vermelho, cor-de-rosa, roxo e azul. À vistosa peça, Maxima acrescentou uma camisola azul e acessórios vermelhos.

Terão sido demasiadas cores para um look só? Veja na galeria e diga-nos se aprova a indumentária.

