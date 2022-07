Esta segunda-feira, 4 de julho, a rainha Letizia de Espanha viajou até Barcelona para participar na cerimónia de entrega dos Prémios da Fundação Girona 2022.

A monarca espanhola fez-se acompanhar pelas filhas, a princesa Leonor e a Infanta Sofia e ainda pelo marido, Felipe VI.

Letizia aproveitou a ocasião para estrear um vestido branco, um verdadeiro clássico intemporal e ideal para os dias mais quentes.

O vestido foi conjugado com o seu estilo preferido de sandálias - umas alpercatas neutras da mint&rose.

Já a princesa Leonor, herdeira do trono espanhol, apresentou-se mais formal do que esta manhã ao usar um vestido estampando da Polin et Moi, que custa 55,96 euros.

Já a Infanta Sofia optou por um vestido mais curto de Claudie Pierlot.

Curiosamente, mãe e filhas levaram os mesmo estilo de sapatos.

