Letizia de Espanha esteve esta segunda-feira, dia 11 de setembro, num ato oficial ao qual nunca falta: a inauguração do ano escolar, onde visita sempre uma escola diferente.

Este ano a rainha viajou até à Corunha para visitar a CEIP do Camiño Inglés, um evento ao qual chegou mostrando boa disposição e um look juvenil.

A mulher de Felipe VI optou por uma camisola de mangas compridas estilo navy, com riscas horizontais e manga francesa, da Hugo Boss, que completou com calças estilo paper bag, também azuis escuras, com um cinto e sapatos de salto da mesma cor.

Para completar, a rainha apanhou o cabelo num rabo de cavalo e usou argolas pequenas de triplo aro, em rose gold, peças da Gold&Roses.

Veja as imagens do visual da rainha na galeria.

