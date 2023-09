A morte de Maria Teresa Campos, conhecida jornalista e apresentadora de televisão espanhola, não passou despercebida aos reis Felipe VI e Letizia.

Num comunicado, os soberanos deixaram a seguinte mensagem de condolência:

"De suas majestades, os reis:

Recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Maria Teresa e queremos enviar à família o nosso afeto, proximidade e apoio neste momento tão difícil.

Com o nosso reconhecimento à sua brilhante trajetória, que a tornou pioneira e referência da rádio e da televisão no nosso país, enviamos um forte abraço e as nossas melhores lembranças".

Também o rei emérito Juan Carlos, pai de Felipe VI, lamentou a morte da comunicadora, enviando as suas condolências à família, após ser questionado sobre o assunto pelos jornalista que estão a acompanhar num torneio de vela no Reino Unido.

Recorde-se que a comunicadora tinha sido levada de urgência para a Fundação Jiménez Díaz, a 3 de setembro, com um quadro de insuficiência respiratória aguda. Morreu aos 82 anos.

