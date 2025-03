Antes de se casar com o rei de Espanha, Filipe VI, a rainha Letizia desenvolveu uma carreira notável enquanto jornalista, uma profissão que está no sangue da família e que a cativou desde muito jovem.

Contudo, a sua paixão pelo cinema e o apoio público que demonstra à sétima arte também são conhecidos. E é justamente por isso que hoje sabemos qual a outra profissão que Letizia gostaria de ter seguido caso não fosse comunicadora.

O comediante e ator Julián López conheceu a monarca no Festival de Cinema Espanhol de Tudela e foi aí que descobriu qual era a outra grande vocação de Letizia.

O encontro aconteceu na passada sexta-feira, 28 de fevereiro, no âmbito do 40.º aniversário do filme 'Los Santos Inocentes', de Mario Camus. Na cidade de Navarra, a rainha foi recebida por uma verdadeira multidão, e foi entregue um prémio em homenagem ao lendário cineasta e a Miguel Delibes, autor do romance que inspirou o filme.

Após a cerimónia institucional, Letizia teve a oportunidade de conversar com os presentes. Entre eles estava Julián López, que falou abertamente sobre o seu encontro com a rainha à Europa Press.

"Ela perguntou-nos sobre o filme, sobre o cinema espanhol, sobre os projetos futuros, ou seja, ela conversou. Eu vi uma pessoa que era muito cinéfila, o que eu já sabia, mas que agora realmente confirmei. Algo genuíno. Ficou claro que ela estava interessada em cinema de verdade. E a rainha disse que, se não se tivesse dedicado ao jornalismo, ter-se-ia dedicado ao cinema".

