Esta quinta-feira, dia 12, foi repleta de compromissos para a rainha Letizia, que marcou presença em duas reuniões no Palácio da Zarzuela, em Madrid - a primeira com representantes da Associação Espanhola de Editores e Publicações Periódicas e a segunda com a direção da Associação Internacional do Telefone da Esperança.

Para as ocasiões, apostou num visual simples e elegante, para o qual recuperou uma blusa estreada em 2013 - modelo básico que se destaca pelas mangas abalonadas. A peça foi combinada com uma saia lápis cor terra e uns stilettos no mesmo tom.

Este é mais um momento em que, à semelhança do que tem acontecido ao longo de todo o ano, Letizia brilhou com uma peça 'reciclada'. Ora veja.

