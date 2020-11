No que toca ao estilo, a rainha Letizia já deu nas vistas com os mais diversos modelitos, cores, estampados e combinações. A monarca é uma inspiração entre os membros das famílias reais e o último visual com que apareceu em público voltou a ser alvo de grandes elogios.

A mulher do rei Felipe VI participou numa reunião na sede do Real Patronato, em Madrid, e arrasou com um look bem ao estilo britânico.

A 'estrela' do visual foi a saia lápis com o chamado padrão pata de galo que combinou com uma camisola de malha cor de vinho e um sobretudo nude. No que diz respeito aos acessórios, optou por uma clutch bordô e uns stilettos em degradê na mesma cor.

Veja todos os detalhes na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia e o look outonal para um dia de chuva