Esta quarta-feira, 3 de julho, a princesa Leonor terminou de forma oficial a sua formação militar de cadete. O fim da formação foi assinalada numa cerimónia que aconteceu na Academia Militar de Saragoça na qual a herdeira ao trono espanhol recebeu duas distinções: a Grã-Cruz de Mérito Militar e a nomeação para segundo-tenente.

Para a ocasião, a rainha Letizia, mãe de Leonor, estreou um vestido floral com várias camadas, da Maje, referente à coleção de 2020.

Segundo a revista Hola!, o modelo custou 350.245 euros.

O vestido foi conjugado com umas sandálias rasas, uma vez que a soberana sofreu um acidente no início do ano, magoando o pé direito e vendo-se agora impedida de usar saltos altos.

