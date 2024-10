Felipe VI e Letizia estiveram no Museu Rainha Sofía, em Madrid, esta quarta-feira, dia 10, para assistir aos Prémios Nacionais da Cultura.

Para a ocasião, a soberana escolheu um elegante vestido branco com aplicações em renda na zona da mangas, busto e no fundo.

O vestido, destaca a revista Hola!, é novo no roupeiro da monarca. A peça foi conjugada com acessórios metalizados, neste caso os sapatos de tacão baixo de Magrit e joias com brilhos.

Veja os pormenores do visual na galeria.

