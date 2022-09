A rainha Letizia encontrou-se com a primeira-dama dos Estados Unidos da América, Jill Biden, no segundo dia da sua visita a Nova Iorque.

Esta quarta-feira, 21 de setembro, a rainha de Espanha esteve num encontro com investigadores espanhóis no âmbito da pesquisa contra o cancro, na sede do Instituto Cervantes, e mais tarde rumou à Universidade de Columbia, onde se encontrou com Joe Biden.

No que respeita aos looks, curiosamente, ambas elegeram o branco como a cor dominante. Letizia brilhou com um vestido que combina uma parte superior em forma de camisa e uma saia plissada, enquanto Jill provou a sua elegância com um vestido branco rendilhado. Ambas usaram pequenos cintos, como forma de acentuarem a zona da cintura.

O encontro, recorde-se, sucedeu dois dias depois de ambas terem estado em Londres para o funeral da rainha Isabel II.

