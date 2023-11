A viagem de Estado dos reis de Espanha à Dinamarca já está na reta final, uma vez que amanhã, 8 de novembro, os monarcas regressam a Madrid.

Esta terça-feira, 7 de novembro, para uma visita a uma exposição do artista Joaquín Sorolla - Light in Motion - no Museu Glyptoteket, em Copenhaga, a rainha Letizia elegeu um deslumbrante vestido.

Trata-se de um modelo preto, de lantejoulas, da marca dinamarquesa Rotate Birger Christensen. A mulher do rei Felipe VI conjugou a peça com um casaco oversized da Mango e sapatos de tiras finas Manolo Blahnik.

Veja as imagens deste look na galeria.

