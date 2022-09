A rainha Isabel II não irá assistir aos Highland Games. Fontes revelaram ao jornal Mail on Sunday que a decisão foi tomada em prol do "conforto" de sua majestade. Será então o herdeiro do trono, o príncipe Carlos, a representar a realeza na ocasião.

Sabe-se que a monarca inglesa refletiu bastante antes de tomar a decisão, tendo em conta os seus problemas de mobilidade que pioraram desde o final do ano passado.

Note-se que os Highland Games são um dos eventos mais especiais para a família real britânica, no qual vários membros marcam presença. Este será o primeiro ano que as competições decorrerão desde a pandemia.