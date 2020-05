São muitas as regras que fazem parte do protocolo da família real britânica, mas aquilo de que lhe vamos falar a seguir não é mais do que um desejo da rainha Isabel II. Segundo o Express há um jogo de tabuleiro em específico que a monarca proibiu no seio da realeza: o Monopólio.

O motivo, segundo uma fonte da publicação, está ligado a uma visita que o príncipe André fez em 2008 à Leeds Building Society: "Antes de ir embora, o duque de York recebeu um jogo do Monopólio para marcar a sua visita. Contudo, na altura, André teve de educadamente recusar o jogo, como ele terá revelado: 'Não temos permissão para jogar Monopólio em casa'".

Este acabou por explicar que o jogo foi banido porque "causava discussões na família e era viciante".

