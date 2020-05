Casados há mais de 70 anos, naturalmente que os gostos da rainha Isabel II e do príncipe Filipe se começaram a adaptar entre si. Assim sendo, o casal tem pratos de eleição mas há um em específico que os dois dispensam à mesa...

A informação foi revelada no livro 'Dinner at Buckingham Palace', o qual foi baseado nas memórias do antigo empregado real, Charles Oliver.

"Inevitavelmente, há uma ou duas coisas que a rainha e o marido não gostam e os convidados são avisados com antecedência", lê-se.

"As instruções do palácio apenas estabelecem: 'Nem a rainha, nem o duque de Ediumburgo gostam de ostras. A rainha normalmente bebe um copo de vinho tinto à refeição, assim como um sumo de laranja. Já o duque prefere gin tónico ou champanhe antes das refeições ou ao longo do dia", acrescenta-se.

Curioso, não?

