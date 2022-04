A rainha Isabel II celebrou esta quinta-feira, dia 21 de abril, o seu 96.º aniversário. Como prova da sua jovialidade, a monarca saiu de casa neste dia especial para um passeio.

Isabel II foi vista pelos paparazzi dentro de um carro na sua propriedade, em Sandringham. Sentada no banco do passageiro, a rainha aparece com muito bom ar, de cabelo penteado, batom cor-de-rosa e óculos escuros.

Veja aqui as imagens do passeio de aniversário da rainha Isabel II.

